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Депутат Рады: в новом проекте о мобилизации на Украине полицию лишат отсрочки

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине, который сейчас находится в стадии разработки, отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.

Также планируется снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

При этом предполагается привлечь сотрудников полиции к выдаче повесток.

Кроме того, проект предполагает обязанность женщин вставать на военный учёт вместе с мужчинами и расширение полномочий местных органов власти по вылавливанию уклонистов.

По словам Безуглой, «это всё ещё проект, военные внесли жёсткие нормы, отрабатывается реалистичная модель». По её словам, документ финализируют для регистрации.

Также Безуглая выступила с инициативой, предполагающей лишение гражданства призывников, покинувших Украину.

До этого сотрудники украинских военкоматов провели рейд в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс» в Одессе, в ходе которого выловили в том числе 15-летних подростков.

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