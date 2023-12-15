«СТРАНА.ua»: сотрудники военкоматов выловили подростков в спортзале Одессы
Отмечается, что более 30 сотрудников военкоматов находятся рядом с выходом из клуба, ещё около 30 человек зашли внутрь.
«Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — говорится в заявлении.
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что мобилизация на Украине провалена.
Она рассказала, что комплектация войск проходит по принципу количества, а не качества.