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«СТРАНА.ua»: сотрудники военкоматов выловили подростков в спортзале Одессы

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Сотрудники военкоматов провели рейд в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс» в Одессе, в ходе которого выловили в том числе 15-летних подростков. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что более 30 сотрудников военкоматов находятся рядом с выходом из клуба, ещё около 30 человек зашли внутрь.

«Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — говорится в заявлении.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что мобилизация на Украине провалена.

Она рассказала, что комплектация войск проходит по принципу количества, а не качества.

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