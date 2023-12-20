Белый дом надеется, что конгресс в январе выделит деньги на помощь Украине

Администрация Джо Байдена надеется, что в январе конгресс утвердит дополнительные ассигнования, чтобы США могли продолжить поставки военной помощи Украине, время сейчас не на стороне Соединённых Штатов.

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что США смогут объявить о последнем пакете помощи до конца декабря.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее заявил, что у властей нет «волшебного горшочка», из которого можно доставать деньги Украине, и оказание финансовой помощи киевским властям невозможно в обход конгресса.