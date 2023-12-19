Госдеп заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что у властей нет «волшебного горшочка», из которого можно доставать деньги Украине, и оказание финансовой помощи киевским властям невозможно в обход конгресса.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер заявил, что сенаторы не смогли согласовать сделку об ужесточении миграционного законодательства для выделения помощи Украине.

6 декабря член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.