Сенату США не удалось согласовать сделку о помощи Украине

Американским сенаторам не удалось согласовать сделку об ужесточении миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине, заявил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границы, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шумера, это «сложный вопрос». Политик выразил надежду на то, что его удастся уладить после новогодних праздников в январе.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд предположил, что конгресс США не сможет до Рождества добиться согласования выделения новых денег для поставки оружия на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу текущего года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённым Штатам придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине.