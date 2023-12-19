Сенату США не удалось согласовать сделку о помощи Украине
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«Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границы, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — цитирует его РИА Новости.
По словам Шумера, это «сложный вопрос». Политик выразил надежду на то, что его удастся уладить после новогодних праздников в январе.
Ранее сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд предположил, что конгресс США не сможет до Рождества добиться согласования выделения новых денег для поставки оружия на Украину.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу текущего года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённым Штатам придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине.