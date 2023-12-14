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Пентагон: США придётся выбирать между боеготовностью и поставками оружия Украине

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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённым Штатам придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине.

По его словам, в конце концов США начнут принимать решения относительно собственной боеготовности и способности продолжать поддержку Киева тем образом, который необходим на поле боя, передаёт РИА Новости.

Райдер уточнил, что Вашингтон располагает средствами в размере $4,4 млрд для помощи Киеву и $1 млрд на восполнение собственных ресурсов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу 2023 года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств.

13 декабря Жан-Пьер заявила, что США располагают лишь порядка $1 млрд на поддержку Украины, при этом 96% из этой суммы уже освоено Пентагоном.

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