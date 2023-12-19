Сенатор Лэнкфорд: конгресс не успеет согласовать помощь для Украины до Рождества
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«Мы все вернёмся к этому вопросу в январе, но потребуется время, чтобы закончить текст», — сказал конгрессмен журналистам, его цитирует The Hill.
Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу текущего года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённым Штатам придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине.