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Сенатор Лэнкфорд: конгресс не успеет согласовать помощь для Украины до Рождества

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Конгресс США не сможет до Рождества добиться согласования выделения новых денег для поставки оружия на Украину, считает сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд.
Сенатор Лэнкфорд: конгресс не успеет согласовать помощь для Украины до Рождества
  • AP
  • © Mariam Zuhaib

«Мы все вернёмся к этому вопросу в январе, но потребуется время, чтобы закончить текст», — сказал конгрессмен журналистам, его цитирует The Hill.

Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу текущего года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённым Штатам придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине.

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