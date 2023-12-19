Сенатор Лэнкфорд: конгресс не успеет согласовать помощь для Украины до Рождества

Конгресс США не сможет до Рождества добиться согласования выделения новых денег для поставки оружия на Украину, считает сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд.

«Мы все вернёмся к этому вопросу в январе, но потребуется время, чтобы закончить текст», — сказал конгрессмен журналистам, его цитирует The Hill.

Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу текущего года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённым Штатам придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине.