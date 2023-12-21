Герасимов: ВС России в зоне СВО ведут активную оборону и расширяют зоны контроля
«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях», — заявил он.
Герасимов отметил, что противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее продвинуться вперёд.
Как ранее отметил президент России Владимир Путин, в зоне СВО противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь «показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».