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Герасимов: ВС России в зоне СВО ведут активную оборону и расширяют зоны контроля

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Российские войска в зоне спецоперации успешно ведут активную оборону, расширяют зоны контроля, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях», — заявил он.

Герасимов отметил, что противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее продвинуться вперёд.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, в зоне СВО противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь «показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».

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