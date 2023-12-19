«Запад от своей стратегии сдерживания не отказывается»: Путин заявил о приверженности России целям СВО

Россия не намерена отказываться от целей специальной военной операции на Украине, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Как подчеркнул президент, Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжая Киев разведданными и современными системами вооружений. Вместе с тем глава государства отметил, что ВС РФ владеют инициативой в зоне конфликта, тогда как противник в результате так называемого контрнаступления понёс тяжёлые потери и растратил свои резервы.

Владимир Путин на ежегодном заседании расширенной коллегии Минобороны РФ заявил, что Россия не намерена отказываться от целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

Во вступительном слове президент подчеркнул, что события текущего года продемонстрировали готовность Запада вести гибридную войну против России. Как отметил Путин, Киев продолжают снабжать извне развединформацией, военными советниками и современными системами вооружений.

Кроме того, глава государства отметил, что за последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. В частности, к российским границам были переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника.

«Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся», — сказал Путин.

Путин — о приверженности России задачам СВО

Говоря об обстановке в зоне специальной военной операции, президент подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения ВС РФ владеют инициативой.

«По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считаете целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», — пояснил президент.

Противник, продолжил глава государства, несёт тяжёлые потери и расходует резервы, пытаясь показать хозяевам на Западе «хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».

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Путин заявил, что все попытки нанести России стратегическое поражение «разбились о мужество и стойкость нашего солдата». Противник столкнулся с возросшей мощью ВС РФ и потенциалом российской оборонной промышленности.

Как отметил президент, предприятия оборонно-промышленного комплекса совершили трудовой прорыв и дали ответ всему потенциалу Запада, который работает на сдерживание России.

«Наши оборонщики быстрее — а в этом смысл сегодняшних конфликтов, — быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя», — отметил Путин.

Он привёл данные, согласно которым объёмы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобилей — в 4,5 раза. «В целом количество закупаемых основных образцов вооружений повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз», — отметил Путин.

Доклад Шойгу

В ходе заседания глава Минобороны России Сергей Шойгу представил доклад о деятельности ВС РФ в 2023 году. Министр начал своё выступление с предварительных результатов специальной военной операции.

Шойгу отметил, что российские военные освободили территорию, которая в пять раз больше, чем та, что занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации. Он напомнил, что в состав РФ вошло четыре новых субъекта общей площадью более 83 тыс. кв. м с населением около 5 млн человек.

Кроме того, в акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, создан военно-морской район. Наряду с этим восстановлено железнодорожное движение с Донбассом и действует сухопутный коридор с Крымом.

Шойгу — о предварительных итогах СВО

Говоря о поставках западного оружия Украине, Шойгу отметил, что после начала СВО 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму, однако реально вооружение поступает из 15 государств.

Министр подчеркнул, что Украина получила от внешних спонсоров $203 млрд, что на $30 млрд превышает величину ВВП страны.

«Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату», — отметил Шойгу.

Он привёл данные, согласно которым Киеву поставлено более 5,2 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолётов, 87 вертолётов, 23 тыс. беспилотников, свыше 1,3 тыс. артиллерийских систем, а также 2,65 млн снарядов калибра 155 мм и 122 мм.

Шойгу также упомянул об участии натовских военнослужащих в управлении комплексами ПВО и ракетными системами. По его словам, офицеры альянса также занимаются подготовкой военных операций и обучают личный состав ВСУ как в своих странах, так и на Украине.

Министр также напомнил о стартовавшем 4 июня широкомасштабном контрнаступлении ВСУ, подготовленном зарубежными кураторами.

«Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понёс колоссальные потери», — сказал глава Минобороны РФ.

По данным российской стороны, за это время ВСУ потеряли 159 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолёт, 23 вертолёта, 766 танков, включая 37 Leopard, более 2,3 тыс. бронемашин различного класса (из них 50 — Bradley).

Шойгу также отметил, что с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта и 259 вертолётов. Наряду с этим уничтожены 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

ВС РФ также ликвидировали значительное количество активно привлекаемых с начала спецоперации наёмников. Как уточнил Шойгу, уничтожены свыше 5,8 тыс. боевиков, в том числе 1,4 тыс. — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании. Помимо прочего, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.

Как отметил Шойгу, российские военные в следующем году намерены продолжать специальную военную операцию на Украине.

«До полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — сказал министр.