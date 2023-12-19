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Путин: российские войска владеют инициативой в зоне СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции.

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Министерства обороны России. 

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — отметил Путин.

По словам главы государства, по сути, российская армия делает то, что «считает нужным, то, что хочет, там, где нужно». 

Ранее Путин заявил, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции.

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