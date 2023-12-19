Шойгу: Россия в 2024 году будет продолжать спецоперацию на Украине
- РИА Новости
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Приоритетные задачи на следующий год — продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — сказал он.
Основные усилия в боевой учёбе будут сосредоточены на качественной подготовке вновь сформированных подразделений и на слаживании соединений и воинских частей, добавил Шойгу.
14 декабря Владимир Путин заявил, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции.
Он подчеркнул, что вопрос денацификации Украины ещё актуален.