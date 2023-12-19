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Шойгу: Россия в 2024 году будет продолжать спецоперацию на Украине

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Армия России в 2024 году будет продолжать операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент Владимир Путин.
Шойгу: Россия в 2024 году будет продолжать спецоперацию на Украине
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Приоритетные задачи на следующий год — продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — сказал он.

Основные усилия в боевой учёбе будут сосредоточены на качественной подготовке вновь сформированных подразделений и на слаживании соединений и воинских частей, добавил Шойгу.

14 декабря Владимир Путин заявил, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции.

Он подчеркнул, что вопрос денацификации Украины ещё актуален.

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