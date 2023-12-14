RT в Telegram
Подпишись

Путин: вопрос денацификации Украины актуален

Короткая ссылка
Украинские власти во время переговоров не соглашались с тем, что стране нужна денацификация, однако в стране национальным героем является известный нацист Степан Бандера, а Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодировал бывшему солдату СС в канадском парламенте. Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Стоя аплодирует — это, что, не проявление нацизма что ли?.. Вопрос денацификации — он актуальный», — сказал глава государства на пресс-конференции.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить