Путин: вопрос денацификации Украины актуален
«Стоя аплодирует — это, что, не проявление нацизма что ли?.. Вопрос денацификации — он актуальный», — сказал глава государства на пресс-конференции.
RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.
22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.
В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.