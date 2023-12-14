Украинские власти во время переговоров не соглашались с тем, что стране нужна денацификация, однако в стране национальным героем является известный нацист Степан Бандера, а Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодировал бывшему солдату СС в канадском парламенте. Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Стоя аплодирует — это, что, не проявление нацизма что ли?.. Вопрос денацификации — он актуальный», — сказал глава государства на пресс-конференции.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.