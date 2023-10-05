Узнать больше

Путин назвал экс-спикера парламента Канады идиотом или же негодяем

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назвал возможным идиотом экс-спикера парламента Канады Энтони Рота за чествование нациста Ярослава Гуньки.
Путин назвал экс-спикера парламента Канады идиотом или же негодяем
  • globallookpress.com
  • © Justin Tang / Keystone Press Agency

Путин привёл цитату Рота, напомнив, что тот высказал гордость за Гуньку, назвал его героем Украины и героем Канады.

«Если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера, а не стороне его собственной родины Канады, или был фашистским коллаборационистом... если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, в школе не учился, не имеет элементарных знаний», — отметил российский лидер.

Если же, как отметил Путин, Рот знал обо всём этом и называл Гуньку героем Канады, то «он негодяй».

«Или так или так. С такими людьми нам приходится иметь дело», — добавил он.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

После того, как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» Гуньки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить