Путин назвал экс-спикера парламента Канады идиотом или же негодяем

Президент России Владимир Путин назвал возможным идиотом экс-спикера парламента Канады Энтони Рота за чествование нациста Ярослава Гуньки.

Путин привёл цитату Рота, напомнив, что тот высказал гордость за Гуньку, назвал его героем Украины и героем Канады.

«Если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера, а не стороне его собственной родины Канады, или был фашистским коллаборационистом... если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, в школе не учился, не имеет элементарных знаний», — отметил российский лидер.

Если же, как отметил Путин, Рот знал обо всём этом и называл Гуньку героем Канады, то «он негодяй».

«Или так или так. С такими людьми нам приходится иметь дело», — добавил он.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

После того, как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» Гуньки.