«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»: Путин ответил на вопросы журналистов и российских граждан

В четверг, 14 декабря, Владимир Путин более четырёх часов отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в ходе прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией. Президент подробно остановился на целях СВО и текущем положении дел на линии соприкосновения, а также на вопросах поддержки военнослужащих. Глава государства также высказался о международной обстановке и перспективах отношений со странами Запада. Ключевые заявления президента — в материале RT.

О задачах СВО, мобилизации и поддержке военнослужащих

В начале встречи Путину задали вопрос о том, как он оценивает ход специальной военной операции. Путин ответил, что задачи, которые стоят перед Россией в рамках СВО, не изменились. Он отметил, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей».

Как сказал президент, в ходе переговорного процесса с Киевом, который имел место ранее, украинские официальные лица не соглашались с тем, что стране «нужна какая-то денацификация», отрицая при этом рост фашистских настроений.

«Как же нет? Когда национальный герой — известный не просто националист, а нацист. Бандера возведён в ранг национального героя», — сказал президент. Путин также напомнил о чествовании нацистов нынешним украинским руководством.

Глава государства также заявил, что Россия вынуждена принимать военные меры для демилитаризации Украины. В этой связи обратил внимание на зависимость Киева от западных поставок вооружения.

«Сегодня Украина почти ничего уже не производит, пытаются что-то там ещё сохранить, но почти ничего не производят, всё привозят — извините за моветон, — на халяву всё привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться, и, судя по всему, так и заканчивается помаленьку», — сказал Путин.

Украина получила всё обещанном Западом, подчеркнул президент, однако российские военные систематически уничтожают поставленное Киеву оборудование и технику.

«Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Почти 2,3 тыс. бронемашин различного класса. Вот это и есть демилитаризация», — пояснил президент.

Он также отметил, что практически по всей линии соприкосновения ВС РФ улучшают своё положение.

Отвечая на вопрос о перспективах второй волны мобилизации, Путин обратил внимание на сохранение потока добровольцев.

«На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тыс., и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — сказал президент.

Главу государства также спросили о статусе военнослужащих, заключавших контракт с частными военными компаниями, и о трудностях, с которыми они впоследствии столкнулись при оформлении документов. Президент согласился с наличием подобных проблем, назвав их пробелами, которые не должны были быть допущены Министерством обороны.

При этом Путин высоко оценил вклад военнослужащих ЧВК в общее дело, призвав восстановить их права.

«Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений, это моя абсолютно принципиальная позиция», — сказал президент.

Об отношениях с Западом и русофобии в мире

Отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений с Евросоюзом, Путин подчеркнул, что не российская сторона спровоцировала их ухудшение.

«Это зависит не только от нас — мы не портили же эти отношения: это с нами портили отношения и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами», — сказал президент.

Наряду с этим он высказался о вовлечённости Запада в госпереворот на Украине в 2014 году. Как отметил Путин, тогда стало ясно, что «нам просто не дадут, силовым образом, выстроить нормальные отношения с Украиной».

«Вот это плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО, — всё это привело к этой трагедии. Плюс ещё кровавые события в Донбассе в течение восьми лет. Всё это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия», — сказал президент.

Путин также заявил, что Россия готова выстраивать отношения и с Европой, и с США, однако Вашингтону мешает «имперская политика».

«Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет», — пояснил Путин.

У президента также спросили о перспективах диалога между Россией и Францией, на что Путин ответил, что в прошлом между Москвой и Парижем были добрые, рабочие отношения.

«С какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил. Это он прекратил. Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы. Интереса нет — мы обойдёмся», — пояснил точку зрения глава государства.

Наряду с этим Путин также выразил мнение, что у России множество сторонников в мире по защите традиционных ценностей.

«Во многих других городах Европы и в Соединённых Штатах, я уж не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем всё правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми», — сказал он.

Говоря о том, какой совет он бы мог дать самому себе в 2000 году, Путин предостерёг бы себя от доверчивости.

«От чего бы предупредил — от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров», — сказал президент.

Он также отметил, что сказал бы самому себе образца 2000 года: «Верной дорогой идёте, товарищи».

Отвечая на вопрос корреспондента RT Мурада Газдиева о росте националистических настроений в мире, Путин остановился на проблеме русофобии. По его словам, это явление — один из векторов борьбы с Россией.

«Мы у себя должны делать всё для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать», — подчеркнул он.

О палестино-израильском конфликте

Путин вновь подчеркнул, что Россия исходит из необходимости имплементации решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования», — сказал глава государства.

Также по теме Минздрав: число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 18 787 Число погибших из-за ударов Израиля жителей сектора Газа возросло до 18 787, раненых — 50 897.

Комментируя текущую ситуацию в секторе Газа, Путин согласился с оценкой, ранее озвученной Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

«Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит. Это объективная оценка, что здесь сказать», — сказал Путин.

О беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем

Путин заявил, что у России и Китая в настоящее время беспрецедентно высокий уровень отношений.

«Мы много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота $200 млрд. Он у нас будет в этом году — уже не в следующем, а в этом — свыше $200 млрд. Надо будет в I квартале следующего года посчитать — думаю, будет $220—230 млрд товарооборот», — рассказал президент.

Он добавил, что Москва и Пекин развивают экономические связи в разных областях. По словам Путина, значительный толчок российско-китайских отношений произошёл по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в марте 2023 года.

«Мы договорились о том, что мы будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям. Подписаны соответствующие документы. Правительства и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики активно включились в реализацию тех целей, которые были нами с моим другом, с другом нашей страны председателем Си Цзиньпином определены», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что работа в этих направлениях идёт «интенсивно, стабильно, надёжно».