Путин: надо верить в великий русский, российский народ

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам года, заявил, что надо верить в великий русский, российский народ.

«Надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России», — подчеркнул президент.

Таким образом Путин ответил на вопрос журналиста о том, какой совет он дал бы себе в 2000 году.

Глава государства также заявил, что если бы мог дать совет самому себе в 2000 году, то сказал бы: «Верной дорогой идёте, товарищи». Кроме того, он предостерёг бы себя от избыточной наивности и доверчивости по отношению к «так называемым партнёрам».

«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4 часа 4 минуты.