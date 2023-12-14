Путин заявил, что если бы мог, предостерёг бы себя от доверчивости «партнёрам»

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы мог дать совет самому себе в 2000-м году, то сказал бы: «Верной дорогой идёте, товарищи». Также глава государства предостерёг бы себя от избыточной наивности и доверчивости по отношению к «так называемым партнёрам».

«От чего бы предупредил — от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемы партнёров», — сказал глава государства, отвечая на заключительный вопрос, заданный журналистом Андреем Колесниковым.

31 января в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Так, в декабре 2022 года Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

По словам Путина, Россия сделала всё возможное для мирного урегулирования ситуации вокруг Донбасса, но её «водили за нос». Он также отметил, что был разочарован высказыванием экс-канцлера Германии.