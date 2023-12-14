Путин: межконфессиональное согласие в России — это конкурентное преимущество

Межконфессиональное согласие в России является огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос RT на пресс-конференции.

«Традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение вот такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в мире действительно наблюдается рост русофобии, антисемитизма, исламофобии и прочих проявлений такого рода. По его мнению, это может быть связано с тем, что «люди сталкиваются с какой-то несправедливостью».

«Смотрите, что в Газе происходит. Во всём исламском мире определённая реакция, рост в этой связи количества людей, думающих радикально. Этот рост очевиден», — сказал президент России.

К этому привела политика «определённых элит», подчеркнул он.

Россия проводит взвешенную политику как внутри страны, так и на международной арене, напомнил глава государства.