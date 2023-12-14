RT в Telegram
Подпишись

Путин: межконфессиональное согласие в России — это конкурентное преимущество

Короткая ссылка
Межконфессиональное согласие в России является огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос RT на пресс-конференции.
Путин: межконфессиональное согласие в России — это конкурентное преимущество
  • РИА Новости

«Традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение вот такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в мире действительно наблюдается рост русофобии, антисемитизма, исламофобии и прочих проявлений такого рода. По его мнению, это может быть связано с тем, что «люди сталкиваются с какой-то несправедливостью».

«Смотрите, что в Газе происходит. Во всём исламском мире определённая реакция, рост в этой связи количества людей, думающих радикально. Этот рост очевиден», — сказал президент России.

К этому привела политика «определённых элит», подчеркнул он.

Россия проводит взвешенную политику как внутри страны, так и на международной арене, напомнил глава государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить