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Минздрав: число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 18 787

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Число погибших из-за ударов Израиля жителей сектора Газа возросло до 18 787, раненых — 50 897.
Минздрав: число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 18 787
  • РИА Новости

Об этом заявил представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра.

«С начала израильской агрессии в секторе Газа погибли 18 787 человек, 50 897 получили ранения», — приводится его сообщение в Telegram-канале отделения палестинского Минздрава в анклаве.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщал о 18 608 погибших в результате израильских ударов по анклаву.

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

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