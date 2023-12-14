Минздрав: число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 18 787
- РИА Новости
Об этом заявил представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра.
«С начала израильской агрессии в секторе Газа погибли 18 787 человек, 50 897 получили ранения», — приводится его сообщение в Telegram-канале отделения палестинского Минздрава в анклаве.
Ранее Минздрав сектора Газа сообщал о 18 608 погибших в результате израильских ударов по анклаву.
Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.