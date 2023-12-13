Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 18 608
- AP
Об этом ведомство пишет в Telegram.
«С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии возросло до 18 608, а раненых — до 50 594», — указывается в заявлении.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.
Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.