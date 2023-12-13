Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 18 608

Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву 18 608 человек погибли.

Об этом ведомство пишет в Telegram.

«С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии возросло до 18 608, а раненых — до 50 594», — указывается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.