Путин: многие люди в западных странах считают, что Россия всё делает правильно
- Gettyimages.ru
Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
«Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединённых Штатах, я уже не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем всё правильно», — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что Россия не боится бороться за свои национальные интересы, не покушаясь при этом на другие.
Он добавил, что в мире сейчас есть огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей, их число увеличивается.
RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.