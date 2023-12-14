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Путин: многие люди в западных странах считают, что Россия всё делает правильно

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Российский президент Владимир Путин заявил, что многие люди в европейских странах и Соединённых Штатах считают, что Россия всё делает правильно.
Путин: многие люди в западных странах считают, что Россия всё делает правильно
  • Gettyimages.ru

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

«Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы  и в Соединённых Штатах, я уже не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем всё правильно», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что Россия не боится бороться за свои национальные интересы, не покушаясь при этом на другие.

Он добавил, что в мире сейчас есть огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей, их число увеличивается.

RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.

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