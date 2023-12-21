Генштаб: Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма

Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, направляя снаряжённые взрывчаткой беспилотные летательные аппараты на Запорожскую АЭС. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Об этом Герасимов рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.

«Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет БПЛА, снаряжённые взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар», — заявил он.

Кроме того, как рассказал Герасимов, в мае ВС России сорвали попытку диверсантов ВСУ подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ еженедельно пытаются нанести до 150 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару в Запорожской области.