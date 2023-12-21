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Генштаб: Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма

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Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, направляя снаряжённые взрывчаткой беспилотные летательные аппараты на Запорожскую АЭС. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Генштаб: Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма
  • AP
  • © Libkos

Об этом Герасимов рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.

«Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет БПЛА, снаряжённые взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар», — заявил он.

Кроме того, как рассказал Герасимов, в мае ВС России сорвали попытку диверсантов ВСУ подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ еженедельно пытаются нанести до 150 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару в Запорожской области.

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