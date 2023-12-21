Генштаб: Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма
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Об этом Герасимов рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.
«Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет БПЛА, снаряжённые взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар», — заявил он.
Кроме того, как рассказал Герасимов, в мае ВС России сорвали попытку диверсантов ВСУ подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ еженедельно пытаются нанести до 150 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару в Запорожской области.