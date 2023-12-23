«Работаем плотно, подавляем пехоту противника»: какие задачи в зоне СВО выполняют расчёты гранатомётов АГС-17 «Пламя»

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» в зоне СВО. Это оружие предназначено для поражения живой силы и небронированных огневых средств, расположенных вне укрытий и за естественными складками местности. При ведении огня каждый гранатомёт способен накрыть площадь до 210 кв. м. По словам экспертов, за годы использования АГС-17 хорошо себя зарекомендовал и, несмотря на солидный возраст, не требует срочной замены в войсках, оставаясь эффективным средством поражения противника.

Минобороны РФ опубликовало видео работы расчётов автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» в зоне спецоперации. На кадрах видно, как бойцы заряжают патронную ленту гранатомёта снарядами и, получив приказ подавить позиции противника, открывают огонь.

Как отметили в ведомстве, продемонстрированные на видео расчёты АГС-17 оказывают огневую поддержку штурмовым отрядам группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении СВО.

В Минобороны уточнили, что корректировка огня 30-мм гранатомёта АГС-17 ведётся с использованием беспилотника, что позволяет расчёту вести огонь даже с закрытых позиций.

«Работаем плотно, подавляем пехоту противника на позициях для того, чтобы наши ребята туда спокойно зашли, — рассказал старший номер расчёта АГС-17 с позывным Вилка. — Надо понимать, что гранаты у АГС ложатся в шахматном порядке... При хорошей подготовке расчёта всегда можно поразить цель».

В ведомстве добавили, что АГС-17 особенно эффективен против пехоты. При этом на точность стрельбы влияет сильный ветер, поэтому военные постоянно практикуются на полигоне.

Боевая работа расчёта АГС-17 группировки войск «Восток»

«Для большей плотности поражения»

Напомним, что первые попытки создать гранатомёт с автоматической подачей боеприпасов советские оружейники предприняли ещё до начала Второй мировой войны. Причём опытные образцы испытывались в реальных боевых условиях, однако гранатомёт не был принят на вооружение в основном из-за позиции руководства Главного артиллерийского управления, недооценившего этот вид оружия.

Вернулись к этой идее лишь в 1960-е, когда уже был известен опыт применения подобных систем американскими военными в ходе войны во Вьетнаме.

«Автоматические гранатомёты появились на вооружении США в 1960-х годах. В результате СССР вернулся к этой тематике, и во время войны в Афганистане мы увидели «премьеру» АГС-17. Это оружие оказалось очень эффективным средством для работы по пехоте и укрепрайонам, которые обороняются пехотой», — пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Разработкой гранатомёта занималось московское ОКБ-16 (ныне — Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана, КБТМ). В свою очередь, гранатомётный выстрел к АГС-17 создавался в ГСКБ-47 (современное название — АО «ГНПП «Базальт»). Боеприпасу был присвоен индекс ВОГ-17, что означает «выстрел осколочный гранатомётный для АГС-17». На вооружение ВС СССР эта система была принята в 1971 году.

Производство АГС-17 было развёрнуто на машиностроительном заводе в городе Вятские Поляны. Помимо этого, лицензии на выпуск гранатомётов были переданы Китаю и Югославии, а выстрелов к нему — Болгарии и Югославии.

Как отмечается в материалах Минобороны, АГС-17 предназначен для поражения живой силы и небронированных огневых средств, расположенных вне укрытий — в открытых окопах, траншеях и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах и на обратных скатах высот).

В одном магазине гранатомёта, который военные прозвали «улиткой» за его форму, насчитывается 29 выстрелов калибра 30 мм. Разлёт осколков каждой гранаты достигает семи метров, а в шахматном порядке они ложатся для большей плотности поражения противника. При ведении огня комплекс способен накрыть площадь в 210 кв. м, отмечают в Минобороны.

По данным ТК «Звезда», осколки при взрыве гранаты образуются за счёт естественного дробления тонкостенного корпуса, внутри которого помещена осколочная рубашка в виде витой стальной пружины квадратного сечения с насечкой.

Стрельба из гранатомёта может вестись как по настильной траектории (обеспечивает наименьшее время полёта гранаты к цели), так и по навесной. При этом навесная траектория позволяет добиться более крутых углов падения гранаты, что создаёт лучшие условия для осколочного поражения противника.

По информации «Росгвардии», прицельная дальность комплекса составляет до 1,7 тыс. м при скорострельности до 400 выстрелов в минуту. Вместе с прицелом и станком АГС-17 весит 31 кг. Расчёт установки — от двух до трёх человек.

Также по теме От «Куба» до «Скальпеля»: как дроны-камикадзе повышают боеспособность российских войск Концерн «Калашников» выполнил план по поставкам в войска дронов-камикадзе «Куб» в 2023 году. Как уточнил президент «Калашникова» Алан...

В дальнейшем инженеры КБТМ создали также морскую (АГС-17М) и авиационную (АГ-17А) версии гранатомёта. Помимо этого, появились и новые боеприпасы к данной системе — ВОГ-17М, ВОГ-30, ВОГ-30Д и ГПД-30. Как отмечается в материалах «Звезды», новые конструктивные решения, технологии производства корпусов гранат и их снаряжения позволили увеличить дальность стрельбы и плотность осколочного действия.

«Эффективно вести огонь»

Стоит отметить, что сейчас в России также производятся более современные автоматические гранатомёты АГС-30 и АГС-40.

АГС-30 был разработан специалистами тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП) и принят на вооружение ВС РФ в 1995 году. По сравнению с АГС-17 у АГС-30 были уменьшены габариты, что позволяет переносить его даже одному бойцу. При этом комплекс может использовать как старые боеприпасы ВОГ-17, так и новые ВОГ-30. По сравнению с предшественником у АГС-30 также возросла максимальная прицельная дальность стрельбы — до 2,1 тыс. м.

Наиболее современной отечественной разработкой в этой области является АГС-40 «Балкан», созданием которого занималось НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского. По сравнению с предшественниками у этого комплекса серьёзно увеличилась дальность стрельбы (до 2,5 тыс. м). В дополнение к этому новый гранатомёт перешёл на более крупный калибр (40 мм).

В 2021 году сообщалось о завершении госиспытаний «Балканов», а в январе 2022 года — об изготовлении первой серийной партии.

Автоматический станковый гранатомёт АГС-40 «Балкан» на международном военно-техническом форуме «Армия-2015»

РИА Новости

© Евгений Биятов

По словам военного обозревателя Александра Бутырина, в конструкцию новых автоматических гранатомётов был внесён ряд важных изменений.

«Среди преимуществ новых АГС могу выделить боеприпас с другим вариантом подрыва — он может подрываться до соприкосновения с твёрдой поверхностью. Также была усилена огневая мощь. Кроме того, был усовершенствован ударно-спусковой механизм, что позволяет более эффективно вести огонь», — отметил собеседник RT.

Как констатировал эксперт, несмотря на появление новых образцов гранатомётов, АГС-17 по-прежнему активно используется в войсках по целому ряду причин.

«Его продолжают применять и сегодня, поскольку АГС-17 было достаточно много выпущено. Однако «Пламя» берёт не только количеством, но и качеством. Он очень хорошо себя зарекомендовал за годы использования. Скорострельность у него достаточно высокая, боеприпас эффективный. Кроме того, большая часть личного состава обучена им пользоваться», — пояснил Бутырин.

Кроме того, он не видит острой необходимости в том, чтобы заменять в войсках все АГС-17 на более современные АГС-30 и АГС-40.

«Массовую замену этих систем сейчас проводить не стоит, да это и невозможно. Надо сначала израсходовать то вооружение, которое есть. Хотя, конечно, со временем оружие морально устаревает. И в этом смысле АГС-30 и «Балкан» уже являются хорошим подспорьем для наших войск. Это очень логичное продолжение тех технологий и принципов, которые были заложены в АГС-17», — резюмировал аналитик.