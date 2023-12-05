Три «Привета» для врага: на что способны новые российские беспилотники

Российское КБ «Око» провело модернизацию дрона-камикадзе «Привет-82» на основе опыта его применения в зоне СВО. Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале. В частности, разработчики упростили схему управления и оснастили комплекс новыми ретрансляторами, позволяющими управлять дроном из безопасного места — подвала или блиндажа. Ранее в КБ «Око» также заявили о создании более тяжёлого дрона «Привет-120» и разведчика «Привет-мини». По словам аналитиков, появление новых российских производителей БПЛА и расширение линейки дронов повышает конкуренцию и улучшает качество отечественной продукции.

Российский дрон-камикадзе «Привет-82» прошёл модернизацию с учётом опыта боевого применения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Око».

«Различные улучшения по итогам боевых применений «Привет-82» сложились в новую модификацию самолёта. Представляем «Привет-82М1», — говорится в Telegram-канале КБ.

Среди улучшений — новая схема управления, которая позволила значительно упростить переключение режимов полёта. Также был доработан профиль крыла, что повысило «скороподъёмность». Это упрощает «безопасный набор высоты для выхода из зоны действия стрелкового вооружения после взлёта», говорится в материале компании.

Кроме того, комплекс получил новые ретрансляторы управления видео, которые позволяют управлять дроном из подвала или блиндажа. По словам кандидата военных наук Сергея Суворова, такое решение повысит безопасность оператора БПЛА.

«Данное усовершенствование позволяет обезопасить операторов, переместив их в укрытие, где они могут спокойно работать. Потому что бывают случаи, когда противник засекает операторов и начинает наносить удары по месту их расположения», — отметил аналитик в беседе с RT.

«Простая отработанная конструкция»

БПЛА «Привет-82» представляет собой дрон-камикадзе самолётного типа. На него установлен электромотор, который позволяет дрону развивать скорость 140 км/ч в горизонтальном положении и 160 км/ч во время пикирования. Крейсерская скорость — около 90 км/ч. Масса полезной нагрузки — 5,5 кг, что эквивалентно 82-мм мине.

Дальность полёта аппарата достигает 30 км — это даёт возможность запускать дроны из единого центра вдали от линии боевого соприкосновения, говорят разработчики.

«Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 км, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15—20 км от линии фронта из пункта запуска, который может обслуживать одновременно несколько подразделений», — рассказал в мае РИА Новости генеральный директор КБ «Око» Вадим Жернов.

Благодаря этому на передовой нет необходимости держать катапульту для запуска дронов — бойцам нужны только очки и пульт управления, которые позволят уже в полёте подключиться к запущенному из единого хаба аппарату, пояснил Жернов.

По его словам, из хаба можно направить одному подразделению сразу несколько дронов-камикадзе. Если в подразделении один оператор, он применит их поочерёдно, если операторов несколько, то можно будет нанести скоординированный удар.

Разработчики предусмотрели несколько вариантов наведения БПЛА на цель. Так, оператор может это делать вручную по видеосигналу с электронной стабилизацией полёта. Помимо этого, дрон способен лететь к объекту противника в автономном режиме — навигация при этом осуществляется по спутниковому сигналу.

В дополнение к этому предусмотрен смешанный режим, при котором «Привет-82» сам летит до цели в режиме радиомолчания, а уже в районе нахождения объекта противника управление на себя берёт оператор.

Приблизительная стоимость одного дрона «Привет-82» — 110 тыс. рублей.

Впервые о возможности использования «Приветов» в зоне СВО в КБ «Око» объявили в марте этого года. Для обучения операторов на линию боевого соприкосновения в апреле отправились специалисты КБ. В июне в компании сообщили, что «Привет-82» прошёл «апробацию» Минобороны России.

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«Получили протокол о том, что мы прошли апробацию Министерства обороны. Это было 19 мая», — сообщил Вадим Жернов РИА Новости.

Дрон был проверен, в частности, на заявленную разработчиками дальность и время полёта со штатной нагрузкой. В ходе тестов БПЛА устойчиво управлялся на всём протяжении полётов, маневрировал, отрабатывал пикирование на цель и повтор атаки в бесшумном режиме.

Кроме того, в ходе апробации были продемонстрированы возможность передачи управления дроном в полёте от одного оператора к другому и способность работы в условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В июне стало известно о первом боевом применении «Привет-82»: дрон успешно поразил опорный пункт ВСУ на расстоянии 12 км от места запуска.

«Использовалась технология «подхват»: старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным», — рассказали ТАСС в КБ.

В дальнейшем география применения дронов в СВО была расширена. Они стали использоваться, в частности, на Угледарском, Херсонском и Артёмовском направлениях. В зоне боёв такие беспилотники используются для контрбатарейной борьбы и штурма укрепрайонов.

По словам главного редактора издания «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, одна из главных отличительных черт дрона «Привет-82» — дешевизна его производства.

«Создатели беспилотника «Привет-82» постарались максимально реализовать идею создания дешёвого аппарата, исходя из того, что это расходуемое изделие. Была использована простая отработанная конструкция с легко изготавливаемыми элементами, плюс внутренняя начинка состоит из доступных гражданских компонентов», — сказал специалист в разговоре с RT.

«Сверхдешёвая крылатая ракета»

Стоит отметить, что в КБ «Око» разрабатывают и другие БПЛА. В частности, в компании создали более тяжёлый дрон «Привет-120». По сравнению с младшей версией он имеет большую дальность полёта (250 км) и увеличенную массу полезной нагрузки (16 кг). Возросла также и скорость — до 180 км/ч.

Согласно информации КБ «Око», аппарат предназначен для поражения «мелкой, но критически важной инфраструктуры противника»: трансформаторных будок, железнодорожных стрелок, КПП и заправочных станций. Как отмечают в компании, фактически «Привет-120» является «сверхдешёвой крылатой ракетой».

Управление дроном КБ «Око»

© Конструкторское бюро

В ноябре также сообщалось, что в зоне СВО проходит испытания лёгкий дрон-разведчик ближнего радиуса действия «Привет-мини», созданный по схеме «летающее крыло». БПЛА предназначается для разведдеятельности на небольших расстояниях.

«Речь идёт не о долгом барражировании и поиске серьёзных целей, а именно о «слетать посмотреть», произвести корректировку артиллерии или объективный контроль. Разработаны дневная и ночная версии аппарата, они различаются цветом корпуса, дневными и ночными камерами и тепловизором», — рассказали ТАСС в «Око».

Как отмечают в КБ, аппарат отличается простотой управления и устойчивостью к средствам РЭБ.

«Концепция — быть простым и дешёвым, доступным для применения на уровне роты, не требующим длительной подготовки пилота. Соответственно, в аппарате используются недорогие камеры, так как с учётом размера дрон может работать с довольно низких высот — около 300—400 м, на которых его уже не слышно и практически не видно. Кроме того, аппарат показал высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника», — объяснили в организации.

Денис Федутинов отмечает, что расширение линейки было логичным ходом со стороны молодого КБ, которое было образовано в 2022 году.

«В целом это довольно ожидаемый ход. Для компании логично развивать свою деятельность, применяя имеющиеся наработки в создании близких по типу изделий и увеличивая тем самым линейку востребованной продукции», — говорит эксперт.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко в беседе с RT обратил внимание на тот факт, что в России стали появляться новые производители БПЛА. По его мнению, это положительно скажется на качестве отечественной продукции.

«Разработка и производство дронов-камикадзе — это общемировая тенденция. Чем больше будет у нас произведено вариантов дронов, тем быстрее это количество перейдёт в качество. Идёт напряжённая борьба конструкторских бюро за первенство, за заказы от Минобороны, которое очень придирчиво выбирает продукты. Это отрадное явление для нашего ВПК», — резюмировал специалист.