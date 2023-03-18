ТАСС: дрон-камикадзе «Привет-82» отправится в зону спецоперации в апреле

Дрон-камикадзе «Привет-82» отправят в зону спецоперации в апреле 2023 года.

Об этом сообщили в конструкторском бюро «Око».

«Их будут использовать добровольческие объединения. Рассчитываем, что дрон начнёт работать в зоне спецоперации с апреля этого года», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Уточняется, что на данный момент сделано 33 серийных образца дрона-камикадзе «Привет-82».

Ранее стало известно, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил принадлежащую украинской армии реактивную систему залпового огня (РСЗО) на Авдеевском направлении.