Расчет «кочующего» миномёта подразделения группировки войск «Запад» на Купянском направлении уничтожил два бронеавтомобиля с офицерским составом украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. Также на этом направлении ударом из РСЗО «Ураган» были уничтожены скопления бронетехники и личного состава противника, при этом ЗРК «Тор» поразил ракетами приближающиеся к позициям российских войск украинские беспилотники.

На Купянском направлении спецоперации подразделения группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и беспилотные летательные аппараты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, разведчики выяснили, что на позиции противника ожидалось прибытие командного состава одного из подразделений ВСУ. Затем разведывательный БПЛА обнаружил передвижение двух машин с офицерским составом украинских войск.

«Расчёт «кочующего» 120-мм миномёта 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении.

В то же время расчёт батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожил скопления бронетехники и личного состава противника. Действия артиллеристов координировались при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение сил ВСУ.

Наряду с этим расчёт зенитных ракетных комплексов «Тор» при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА, которые предназначались для наведения целей артиллерии ВСУ. По ним был произведён пуск ракет.

Краснолиманское направление

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике украинских войск на Краснолиманском направлении.

«Лётчики выполнили сброс фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющим наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщали, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отразили атаку 12-й бригады спецназа ВСУ и поразили живую силу и технику 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 190 военнослужащих, а также три боевые машины пехоты и гаубицу Д-20.

Донецкое и Южно-Донецкое направления

На Донецком направлении при взаимодействии разведывательных подразделений и расчётов ствольной и реактивной артиллерий группировки войск «Южная» уничтожен опорный пункт ВСУ.

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В ведомстве отметили, что разведгруппа, продвигаясь через лесополосу к линии боевого соприкосновения, посредством беспилотника зафиксировала передвижение сил противника в сторону опорного пункта. Для уничтожения выявленных целей разведчики запросили поддержку реактивной артиллерии.

Боевая машина РСЗО «Град» нанесла удар 122-мм осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, в результате чего были поражены блиндаж, легкобронированный пикап и живая сила ВСУ.

На Южно-Донецком направлении расчётами 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» подавляются и уничтожаются живая сила, огневые средства, вооружение и военная техника противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах.

Как говорят артиллеристы, в последнее время активность противника на этом участке снизилась.

«Не сильно меньше стали стрелять, но всё равно ощущается, что противник затих. В день около 10—15 выстрелов делаем, а было раньше, что и до 100 могло доходить», — пояснил старший наводчик орудия с позывным Карат.

В ходе спецоперации расчёты автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» оказывают огневую поддержку штурмовым отрядам группировки войск «Восток». Действия гранатомётчиков особенно эффективны против пехоты противника. При этом корректировка огня ведётся с использованием беспилотника.