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Гендиректор «Украинской бронетехники»: Россия сорвала поставки истребителей ВСУ

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Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку истребителей Украиной.
Гендиректор «Украинской бронетехники»: Россия сорвала поставки истребителей ВСУ
  • AFP
  • © USAF

В интервью с изданием «Экономическая правда» он рассказал, что Киев нашёл, у кого закупить боевые самолёты, и договорился о покупке. Сделка была подтверждена, однако одно из писем о соглашении якобы попало в руки России.

По словам главы компании, российские дипломаты использовали документ для оказания давления на чиновников страны, которые в итоге отказали Украине и расторгли договор.

«В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители», — добавил он.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что F-16 могут не помочь в борьбе с баллистическими ракетами.

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