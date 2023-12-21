Во взаимодействии с авиацией и артиллерией: ВС России отразили 17 атак противника на Донецком направлении
В МО РФ заявили об отражении 17 атак ВСУ на Донецком направлении
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На Купянском направлении спецоперации благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Запад», ударам авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено девять атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки (Харьковская область) и Ямполовки (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Наряду с этим поражены скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Петропавловка (Харьковская область) и Терны (ДНР). ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, а также два автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе Червоной Дибровы (ЛНР).
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества.
Противник потерял до 190 военнослужащих, а также три боевые машины пехоты и гаубицу Д-20.Также на russian.rt.com «ВС РФ расширяют зоны контроля»: в Генштабе назвали отражение контрнаступления ВСУ основной задачей года
На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак ВСУ, а также поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Богдановка, Белая Гора, Артёмово, Георгиевка (ДНР). В общей сложности противник потерял на данном направлении до 210 военнослужащих, уничтожены три пикапа.
Наряду с этим поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Катериновка и Новомихайловка (ДНР).
Противник потерял до 65 военнослужащих, а также танк, три автомобиля, самоходную пушку «Гиацинт-С» и гаубицу Д-20.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).
Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Новоданиловки и Малой Токмачки (Запорожская область). ВСУ потеряли до 75 военных и четыре автомобиля.
На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, а также ударов артиллерии и авиации противник потерял более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также пушку «Гиацинт-Б».
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Позднее в Минобороны также рассказали о предотвращении новой попытки ракетного удара ВСУ по российской территории. Как следует из сообщения ведомства, эти события произошли около 15:00 мск 21 декабря.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — сообщили в ведомстве.
Ранее, в начале декабря, в МО заявили об уничтожении в акватории Азовского моря двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200.