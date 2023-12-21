Во взаимодействии с авиацией и артиллерией: ВС России отразили 17 атак противника на Донецком направлении

Российские военнослужащие из группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. Как заявили в МО РФ, в этом секторе противник потерял до 210 военнослужащих. Ещё девять атак украинских войск отражены бойцами группировки «Запад» на Купянском направлении.

На Купянском направлении спецоперации благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Запад», ударам авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено девять атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки (Харьковская область) и Ямполовки (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Наряду с этим поражены скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Петропавловка (Харьковская область) и Терны (ДНР). ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, а также два автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе Червоной Дибровы (ЛНР).

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 190 военнослужащих, а также три боевые машины пехоты и гаубицу Д-20.

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак ВСУ, а также поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Богдановка, Белая Гора, Артёмово, Георгиевка (ДНР). В общей сложности противник потерял на данном направлении до 210 военнослужащих, уничтожены три пикапа.

Наряду с этим поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Катериновка и Новомихайловка (ДНР).

Противник потерял до 65 военнослужащих, а также танк, три автомобиля, самоходную пушку «Гиацинт-С» и гаубицу Д-20.

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На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).

Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Новоданиловки и Малой Токмачки (Запорожская область). ВСУ потеряли до 75 военных и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, а также ударов артиллерии и авиации противник потерял более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также пушку «Гиацинт-Б».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Позднее в Минобороны также рассказали о предотвращении новой попытки ракетного удара ВСУ по российской территории. Как следует из сообщения ведомства, эти события произошли около 15:00 мск 21 декабря.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — сообщили в ведомстве.

Ранее, в начале декабря, в МО заявили об уничтожении в акватории Азовского моря двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200.