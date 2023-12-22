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Российские военные взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска

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Военнослужащие Южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Артёмовском направлении штурмовые подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артёмовска», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что значительную помощь оказала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ.

Ранее сообщалось, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска.

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