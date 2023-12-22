Российские военные взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска

Военнослужащие Южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Артёмовском направлении штурмовые подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артёмовска», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что значительную помощь оказала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ. Ранее сообщалось, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска.