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Минобороны: РСЗО «Град» сорвали ротацию ВС Украины к северу от Артёмовска

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Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска.

Об этом заявили в российском Министерстве обороны.

Как рассказали в ведомстве, расчёты РСЗО БМ-21 «Град» ВДВ уничтожили группу пехоты Вооружённых сил Украины, сорвав ротацию подразделений ВСУ к северу от Артёмовска.

Уточняется, что воздушная разведка выявила участки местности с большим скоплением личного состава ВС Украины, проводившего ротацию на передовых позициях.

Данную информацию передали командному пункту гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.

Ранее в Министерстве сообщили, что мобильная группа спецназа группировки войск «Запад» уничтожила группу ВС Украины на Купянском направлении.

Командир штурмового подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Шустрый» заявил, что спецназ продвигается на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

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