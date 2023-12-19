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МО: спецназ уничтожил солдат ВСУ на Купянском направлении из гранатомёта «Пламя»

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Мобильная группа спецназа группировки войск «Запад» уничтожила группу ВС Украины на Купянском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в ведомстве, бойцы подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу украинских войск, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении.

Уточняется, что для уничтожения ВСУ был привлечён мобильный расчёт АГС «Пламя».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили за сутки танк Leopard 2, три БМП и более 60 человек личного состава ВСУ на Купянском направлении.

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