Мобильная группа спецназа группировки войск «Запад» уничтожила группу ВС Украины на Купянском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в ведомстве, бойцы подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу украинских войск, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении.

Уточняется, что для уничтожения ВСУ был привлечён мобильный расчёт АГС «Пламя».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили за сутки танк Leopard 2, три БМП и более 60 человек личного состава ВСУ на Купянском направлении.