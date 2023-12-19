МО: спецназ уничтожил солдат ВСУ на Купянском направлении из гранатомёта «Пламя»
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Как рассказали в ведомстве, бойцы подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу украинских войск, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении.
Уточняется, что для уничтожения ВСУ был привлечён мобильный расчёт АГС «Пламя».
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили за сутки танк Leopard 2, три БМП и более 60 человек личного состава ВСУ на Купянском направлении.