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Командир: спецназ «Ахмат» продвигается на Артёмовском направлении

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Спецназ «Ахмат» продвигается на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмового подразделения спецназа с позывным «Шустрый».

«На фронте потихоньку продвигаемся, берём высоты, оперативно работают наши ребята со спецназа «Ахмат», также с четвёртой бригады», — сообщил командир.

По его словам, ВС Украины пытались вести активные действия в ходе саммита НАТО.

Командир уточнил, что тогда ВСУ пытались что-то делать и объявляли, что у них контрнаступление, но в данный момент «силы поменялись намного».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что мобильная группа спецназа группировки войск «Запад» уничтожила группу ВС Украины на Купянском направлении.

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