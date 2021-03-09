Гранатомёт «Балкан» успешно прошёл госиспытания

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Противопехотный 40-мм гранатомёт «Балкан» успешно прошёл государственные испытания.
Гранатомёт «Балкан» успешно прошёл госиспытания
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» Александра Кочкина.

«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооружённых сил России», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что гранатомёт предварительно прошёл опытно-войсковую эксплуатацию.

Автоматический гранатомёт 6С19 АГС-40 «Балкан» калибра 40 мм предназначен для замены в войсках 30-мм гранатомётов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.

Ранее пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что точность стрельбы российских гаубиц возросла до 96%. 

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