Гранатомёт «Балкан» успешно прошёл госиспытания

Противопехотный 40-мм гранатомёт «Балкан» успешно прошёл государственные испытания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» Александра Кочкина.

«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооружённых сил России», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что гранатомёт предварительно прошёл опытно-войсковую эксплуатацию.

Автоматический гранатомёт 6С19 АГС-40 «Балкан» калибра 40 мм предназначен для замены в войсках 30-мм гранатомётов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.

Ранее пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что точность стрельбы российских гаубиц возросла до 96%.