Гранатомёт «Балкан» успешно прошёл госиспытания
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» Александра Кочкина.
«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооружённых сил России», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что гранатомёт предварительно прошёл опытно-войсковую эксплуатацию.
Автоматический гранатомёт 6С19 АГС-40 «Балкан» калибра 40 мм предназначен для замены в войсках 30-мм гранатомётов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.
Ранее пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что точность стрельбы российских гаубиц возросла до 96%.