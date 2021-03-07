Точность огня российских гаубиц достигла 96%

Точность стрельбы российских гаубиц возросла до беспрецедентного уровня в 96%, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Сочетание разработанных предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» управляемых снарядов «Краснополь», «Грань» и «Китолов-2» с новыми автоматизированными системами управления огнем (ВНИИ «Сигнал») на сегодняшний день позволяют обеспечить поражения объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью до 96%», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Уточняется, что упомянутые боеприпасы способны поражать движущиеся мишени.

Также сообщается, что заявленные показатели подтверждены в ходе стрельб.

21 февраля стало известно, что государственные испытания новых управляемых снарядов «Краснополь-М2» для российских вооружённых сил будут завершены в 2021 году.