От «Куба» до «Скальпеля»: как дроны-камикадзе повышают боеспособность российских войск

Концерн «Калашников» выполнил план по поставкам в войска дронов-камикадзе «Куб» в 2023 году. Как уточнил президент «Калашникова» Алан Лушников, за последние месяцы предприятию удалось вдвое нарастить выпуск «Кубов». В компании также отметили, что инженеры работают над расширением линейки БПЛА «Куб» за счёт выпуска дронов «повышенного могущества». По словам аналитиков, наличие таких аппаратов в войсках позволяет военным эффективно подавлять артиллерию противника.

Концерн «Калашников» выполнил предусмотренные на 2023 год планы по отгрузке в войска дронов-камикадзе «Куб».

«Ранее поставляемые управляемые боеприпасы «Куб» хорошо зарекомендовали себя в специальной военной операции», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Концерн также пообещал продолжить «работу по поставкам управляемых боеприпасов».

В свою очередь, президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что компании в последние месяцы удалось нарастить выпуск БПЛА.

«Мощности концерна в сегменте БЛА активно наращиваются: расширяется производство, закупается современное оборудование, оптимизируются рабочие процессы. Мы освоили серийное производство комплексов «Куб» и за последние месяцы сумели увеличить объём их производства более чем в два раза», — приводит его слова пресс-служба предприятия.

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Помимо этого, в концерне сообщили о расширении линейки БПЛА «Куб» за счёт выпуска дронов «повышенного могущества».

«В развитие продуктовой линейки и при тесном взаимодействии с заказчиком концерн «Калашников» начал поставки боеприпасов повышенного могущества. Это позволит более эффективно поражать живую силу и технику противника», — заявлено на сайте компании.

В планах компании также повысить дальность полёта БПЛА, добавил глава концерна.

«Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы увеличить дальность, ещё больше могущества, дать дополнительные средства навигации», — пояснил Лушников.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, «дроны-камикадзе сейчас очень востребованы в войсках, поэтому концерн «Калашников» выполняет важную функцию, обеспечивая наших военнослужащих «Кубами».

«Такие аппараты позволяют военным с высокой эффективностью подавлять артиллерию противника на линии боевого соприкосновения. Наличие этих комплексов в арсенале наших войск играет важную роль в решении задач в рамках специальной военной операции», — сказал в разговоре с RT аналитик.

Специалист также отметил, что необходимость повышения могущества боевой части «Кубов» вызвана в том числе действиями ВСУ.

«Повышение мощности боевой части «Кубов» будет играть важнейшую роль, так как Украина применяет различные средства антидроновой защиты техники, в том числе решётчатые экраны. Кроме того, при ударах по блиндажам и другим укреплённым позициям необходима большая мощность боевой части, так что модернизация «Кубов» отвечает и этим требованиям», — пояснил Юрий Кнутов.

«Летающее крыло» и «двойной икс»

Напомним, созданием БПЛА «Куб», известного также под названием «Куб-БЛА», занимается компания ZALA AERO (с 2015 года входит в состав концерна «Калашников»). Впервые о разработке подобного аппарата стало известно в 2019 году, когда «Куб» был представлен на международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2019 в Абу-Даби.

В релизе компании отмечалось, что «Куб-БЛА» предназначен для «поражения удалённых наземных целей».

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«Беспилотный летательный аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную либо по изображению с целевой нагрузки наведения», — говорилось в материалах концерна.

Преимуществами комплекса разработчики называли возможность скрытого запуска дрона, высокую точность выстрела, бесшумность и простоту в обращении. Отмечалось также, что диапазон скоростей «Куба» — 80—130 км/ч при продолжительности полёта 30 минут и массе полезной нагрузки 3 кг.

В данный момент БПЛА «Куб» применяются российскими военными в зоне СВО наряду с другим детищем ZALA AERO — дроном-камикадзе «Ланцет».

В отличие от «Куба», конструкция которого представляет собой «летающее крыло», «Ланцет» создан по аэродинамической схеме «двойной икс», что позволяет дрону совершать пикирование на очень высоких скоростях, сохраняя при этом полезную нагрузку.

Как и «Куб», «Ланцет» был впервые представлен публике в 2019 году. В материалах «Калашникова» тогда отмечалось, что данный БПЛА может поражать цели в радиусе до 40 км при массе полезной нагрузки 3 кг. Для визуального наведения «Ланцет» обладает телевизионным каналом.

В движение «Ланцет» приводит электродвигатель. Как отмечают разработчики, такой выбор позволил сделать аппарат легче. Кроме того, электромоторы издают меньше шума, чем двигатели внутреннего сгорания, что делает такие БПЛА менее заметными.

«Ланцет»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Известно о существовании минимум двух версий «Ланцета». Как отмечают в ZALA AERO, разница между ними — в размере боевой части и дальности применения. Кроме того, ведутся работы над созданием ещё одной модификации «Ланцета», известной как «Изделие-53». Предполагается, что новый дрон может применяться в рамках групповых ударов по противнику.

Высокую эффективность «Ланцетов» и «Кубов» на поле боля отметил в августе этого года президент России Владимир Путин.

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а ещё взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить ещё», — сказал глава государства на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«Противник путает «Ланцет» с птицами»

Как отмечают аналитики, на данный момент, судя по сводкам Минобороны РФ и материалам СМИ, «Ланцеты» в зоне СВО применяются чаще, чем «Кубы». Директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов полагает, что это может быть связано с тем, что аэродинамическая схема «Ланцета» оказалась более востребованной для ряда задач, которые стоят перед ВС РФ в зоне СВО.

«У «Ланцетов» совершенно другая аэродинамическая схема. «Куб» — это монокрыло, а у «Ланцетов» — X-образное оперение спереди и сзади. Возможно, как раз в аэродинамике и заключается преимущество «Ланцетов», — сказал эксперт в разговоре с RT.

По мнению Юрия Кнутова, X-образное оперение, помимо всего прочего, упрощает транспортировку «Ланцетов».

«Крылья при необходимости складываются. Так что «Ланцет» — это довольно компактный дрон. Кроме того, на экранах радаров противник порой путает «Ланцет» с птицами благодаря высокоманёвренным характеристикам этого дрона», — отметил специалист.

«Скальпель»

© Пресс-служба КБ «Восток»

Юрий Кнутов также добавил, что дальность и боевая мощь «Ланцетов» постоянно увеличиваются, что позволяет им вести боевые действия, в том числе на аэродромах базирования украинской авиации в ближнем тылу ВСУ.

«На сегодняшний день «Ланцет» выигрывает по сравнению со всеми другими нашими беспилотниками», — говорит аналитик.

При этом Юрий Кнутов считает, что у «Ланцетов» может скоро появиться более дешёвый конкурент, так как в войска недавно стал поступать дрон «Скальпель» рязанского конструкторского бюро «Восток». Данный комплекс использует ту же аэродинамическую схему, что и «Ланцет».

«В войсках уже находится наш беспилотник «Скальпель». Это во многом аналог «Ланцета», но более дешёвый. Сейчас в боевых условиях идут испытания. Они и покажут, будут ли «Скальпели» эффективнее «Ланцетов», — резюмировал Юрий Кнутов.