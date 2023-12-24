Глава МО Украины Умеров заявил о конкуренции Киева за боеприпасы

Боеприпасы западного производства востребованы не только на Украине, но и в других странах, с которыми Киев вынужден конкурировать. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Рустем Умеров.

В интервью украинскому изданию «Общественное» Умеров объяснил, что вооружённые конфликты бывают и в других странах, которые забирают ресурсы западных производств.

«Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы», — подытожил он.

Глава украинского военного ведомства добавил, что для минимизации рисков отсутствия поставок Киев поддерживает контакты с партнёрами и изучает, где ещё можно закупать боеприпасы. Также, по его словам, на Украине разработали стратегию собственного военного производства.

Другой темой интервью стала ситуация с военнообязанными украинцами. Умеров сообщил, что для их отслеживания были объединены базы данных всех ведомств.