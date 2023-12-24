RT в Telegram
Подпишись

Глава МО Украины Умеров заявил о конкуренции Киева за боеприпасы

Короткая ссылка
Боеприпасы западного производства востребованы не только на Украине, но и в других странах, с которыми Киев вынужден конкурировать. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Рустем Умеров.
Глава МО Украины Умеров заявил о конкуренции Киева за боеприпасы
  • AP

В интервью украинскому изданию «Общественное» Умеров объяснил, что вооружённые конфликты бывают и в других странах, которые забирают ресурсы западных производств.

«Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы», — подытожил он.

Глава украинского военного ведомства добавил, что для минимизации рисков отсутствия поставок Киев поддерживает контакты с партнёрами и изучает, где ещё можно закупать боеприпасы. Также, по его словам, на Украине разработали стратегию собственного военного производства. 

Другой темой интервью стала ситуация с военнообязанными украинцами. Умеров сообщил, что для их отслеживания были объединены базы данных всех ведомств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить