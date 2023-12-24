На Украине ведомства объединили базы данных для отслеживания военнообязанных
Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, слова которого приводит «Общественное», работа над консолидацией баз данных велась в течение последних полутора месяцев.
«То есть видим, сколько у нас на Украине, сколько за границей, проверяем это вместе с МИД, то есть у нас есть такая информация», — заявил Умеров.
Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что на Украине установят блокпосты для раздачи повесток.