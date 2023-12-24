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На Украине ведомства объединили базы данных для отслеживания военнообязанных

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Министерство обороны Украины при привлечении людей в ряды ВСУ получает информацию обо всех гражданах, включая тех, кто находится за рубежом. Это стало возможным благодаря объединению украинскими ведомствами своих баз данных.

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, слова которого приводит «Общественное», работа над консолидацией баз данных велась в течение последних полутора месяцев.

«То есть видим, сколько у нас на Украине, сколько за границей, проверяем это вместе с МИД, то есть у нас есть такая информация», — заявил Умеров.

Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что на Украине установят блокпосты для раздачи повесток.

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