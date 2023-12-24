Кишак: на Украине установят блокпосты для раздачи повесток
- РИА Новости
«С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы берёмся за мобилизацию!» — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в украинских войсках нужно провести ротацию.
Официально информацию о блокпостах украинские власти на данный момент не подтверждали.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные попросили его о дополнительной мобилизации на Украине.
5 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.