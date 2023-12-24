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Кишак: на Украине установят блокпосты для раздачи повесток

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Советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак в своих соцсетях написал, что на территории всех городов Украины в конце декабря установят блокпосты для раздачи повесток.
Кишак: на Украине установят блокпосты для раздачи повесток
  • РИА Новости

«С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы берёмся за мобилизацию!» — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в украинских войсках нужно провести ротацию. 

Официально информацию о блокпостах украинские власти на данный момент не подтверждали.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные попросили его о дополнительной мобилизации на Украине.

5 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.

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