Кишак: на Украине установят блокпосты для раздачи повесток

Советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак в своих соцсетях написал, что на территории всех городов Украины в конце декабря установят блокпосты для раздачи повесток.

«С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы берёмся за мобилизацию!» — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в украинских войсках нужно провести ротацию.

Официально информацию о блокпостах украинские власти на данный момент не подтверждали.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные попросили его о дополнительной мобилизации на Украине.

5 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.