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Залужный поддержал законопроект о мобилизации на Украине

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Главком ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект о мобилизации с рядом оговорок.
Залужный поддержал законопроект о мобилизации на Украине
  • © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office

Об этом сообщает портал «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление одного из авторов документа — депутата Рады Марьяны Безуглой.

Уточняется, что Залужный поддержал законопроект в целом, но выступил против женской мобилизации, установления чётких сроков ротации военных и освобождения от военной службы инвалидов 2-й группы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные попросили его о дополнительной мобилизации на Украине.

5 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.

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