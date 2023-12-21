Залужный поддержал законопроект о мобилизации на Украине
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Об этом сообщает портал «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление одного из авторов документа — депутата Рады Марьяны Безуглой.
Уточняется, что Залужный поддержал законопроект в целом, но выступил против женской мобилизации, установления чётких сроков ротации военных и освобождения от военной службы инвалидов 2-й группы.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные попросили его о дополнительной мобилизации на Украине.
5 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.