Военные попросили Зеленского о дополнительной мобилизации на Украине

Военные попросили Владимира Зеленского о проведении дополнительной мобилизации на Украине, чтобы призвать 500 тыс. человек на фронт.

«Мобилизация в таком формате (500 тыс. человек. — RT) будет стоить Украине дополнительных 500 млн гривен. Поэтому я... хотел бы понимания от премьер-министра, от министра финансов, откуда взять средства», — цитирует Зеленского ТСН.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы.

По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.