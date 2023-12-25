Мантуров сообщил об увеличении производства и поставок оружия в 10-12 раз

Производство и поставки оружия для армии в 2023 году по ряду позиций увеличили в 10-12 раз, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объёмы производства и поставок... Поверьте мне, цифры огромные», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, объём гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза в годовом выражении.

Мантуров подчеркнул, что Россия опередила западные страны по производству вооружений и намерена поддерживать заданный темп.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».