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Мантуров сообщил об увеличении производства и поставок оружия в 10-12 раз

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Производство и поставки оружия для армии в 2023 году по ряду позиций увеличили в 10-12 раз, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объёмы производства и поставок... Поверьте мне, цифры огромные», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, объём гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза в годовом выражении.

Мантуров подчеркнул, что Россия опередила западные страны по производству вооружений и намерена поддерживать заданный темп.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».

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