Современный и мощный: крейсер «Адмирал Нахимов» оснастят высокоточным оружием большой дальности

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации будет оснащён высокоточным оружием большой дальности и современными комплексами ПВО, сообщил гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко. По его словам, ремонт и модернизация корабля идут по графику, а сразу после завершения необходимых технологических операций крейсер будет выведен на испытания в море. Как подчёркивают военные эксперты, «Адмирал Нахимов» — это уникальный корабль, который после получения новых вооружений и систем станет универсальной боевой единицей.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в рамках модернизации на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш») будет оснащён высокоточным оружием большой дальности и современными системами ПВО, сообщил гендиректор предприятия Михаил Будниченко.

«После модернизации крейсер будет вооружён высокоточным оружием большой дальности. Защита корабля будет обеспечиваться современными комплексами ПВО и противолодочным вооружением», — заявил он в интервью ТАСС.

Будниченко добавил, что ремонт и модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» продолжаются в соответствии с графиком и уже выполнен большой объём работ. После завершения всех технологических операций у причальной стенки корабль выйдет на испытания в море, добавил глава «Севмаша».

Флагман флота

Тяжёлые атомные ракетные крейсеры проекта 1144.2 «Орлан» не имеют аналогов в мировом кораблестроении. Это самые большие по размерам и мощности вооружения в мире неавианесущие боевые корабли. Также эти крейсеры — единственные надводные корабли в составе российского ВМФ, оснащённые ядерной энергетической установкой.

Из-за своих огромных размеров и мощного вооружения в НАТО им была присвоена классификация Kirov-class battlecruiser (линейный крейсер). Корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач в дальней морской зоне: борьбы с группами кораблей и их перехвата, охраны морских караванов и поддержки крупных флотских соединений. Они могут эффективно бороться как с подлодками, так и с надводными судами противника.

Крейсеры проекта 1144 (позднее 1144.2) были созданы в 1970—1980-х. Всего было построено четыре таких корабля, однако из-за тяжёлой ситуации в стране в 1990-х два из них были списаны.

Крейсер «Адмирал Нахимов» также долгое время не выходил в море и находится на модернизации с 2013 года. В марте 2022-го в Объединённой судостроительной корпорации (в состав которой входит «Севмаш») сообщили, что у корабля будет проведена замена вооружения на системы четвёртого поколения.

«В части дальнейшей перспективы службы данного корабля устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам соответствуют облику корабля четвёртого поколения — флагмана флота», — подчеркнули в корпорации.

В частности, вместо советских противокорабельных ракет П-700 «Гранит» «Адмирал Нахимов» будет нести десять универсальных комплексов, в каждом из которых будут размещены восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или сверхзвуковых ракет «Оникс».

Кроме того, как рассказал в мае этого года министр обороны России Сергей Шойгу, крейсер будет вооружён новейшими гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».

«Модернизация ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», — заявил глава Минобороны.

Напомним, что скорость полёта «Циркона» составляет около 9 Махов (около 11 тыс. км/ч), а дальность поражения — до 1,5 тыс. км.

«Адмирал Нахимов» будет оснащён и новыми средствами противовоздушной обороны: комплекс С-300Ф «Форт» будет заменён на новейший ЗРК морского базирования «Полимент-Редут» с дальностью стрельбы до 150 км.

Также на крейсере будет полностью обновлена электроника, установлены современные радары, цифровые системы связи и мощный бортовой компьютер, который сможет сам оценивать обстановку и прогнозировать ход боя.

За модернизацией «Адмирала Нахимова» внимательно следят и в западном экспертном сообществе. Так, американское военно-аналитическое издание The National Interest ранее выпустило материал под названием «Плохие новости для НАТО: этот российский крейсер возвращается», в котором высоко оценило характеристики российского корабля.

«Плохие новости для НАТО: этот российский крейсер возвращается»

© The National Interest

По словам американских экспертов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» был одним из самых крупных и мощных боевых кораблей советского флота, а после модернизации его боевые возможности ещё возрастут. Кроме того, как писал в 2021 году обозреватель The National Interest, оснащение крейсера гиперзвуковыми ракетами «стало бы значительным шагом вперёд».

Со схожей оценкой возможностей «Адмирала Нахимова» выступил и автор влиятельного американского журнала Forbes.

«Этот атомный крейсер по размеру почти может сравниться со знаменитыми линейными кораблями типа «Айова» ВМС США, но он значительно современнее в плане вооружения и подхода. Оснащённый новейшим оружием и датчиками, он станет, возможно, самым мощным надводным боевым кораблём в мире», — подчёркивается в материале.

«Российский гигантский боевой крейсер вернётся»

Универсальный корабль

Как сказал в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов, одной из главных особенностей «Адмирала Нахимова» после завершения модернизации действительно станет его оснащение гиперзвуковыми ракетами морского базирования «Циркон».

«Высокая скорость и применение технологий, снижающих радиолокационную заметность, делают ракету «Циркон» уникальным видом оружия. Кроме того, их можно использовать не только против морских, но и против наземных целей. Такой диапазон применения делает эти ракеты универсальным оружием, которое в состоянии поразить любой объект на максимальной дальности, которая заложена в характеристики «Циркона», — сказал Кнутов.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» проекта 1144.2М «Орлан»

РИА Новости

Кроме того, характеристики корабля значительно вырастут за счёт установки на него зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут», новой энергетической установки и новой цифровой управляющей боевой системы, считает военный эксперт.

«Он будет оснащён самым современным оборудованием и вооружением, которое есть на сегодняшний день. А универсальные пусковые установки позволят использовать не только высокоточные ракеты, такие как «Калибр» и «Оникс», но и гиперзвуковой «Циркон», — подчеркнул Кнутов.

Оснащение модернизированного крейсера «Адмирал Нахимов» новейшим высокоточным оружием большой дальности сделает его универсальной боевой единицей, считает председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«Сейчас все военные корабли постепенно проходят такой процесс универсализации и отказа от узких специальных предназначений, под которые они закладывались и выпускались в годы холодной войны. Эта тенденция наблюдается во всех морских силах ведущих стран мира, которые стремятся к тому, чтобы каждый корабль был универсальной платформой для самого различного вооружения. «Адмирал Нахимов» насыщается оружием и системами для использования против как морского противника — надводного и подводного, — так и наземного. И не только на береговой линии, но и в глубине территории», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Он добавил, что после завершения модернизации «Адмирал Нахимов» станет современным кораблём, оснащённым максимально возможным количеством новых систем и вооружений.

«Без сомнения, он станет весьма эффективной боевой единицей. Уникальный корпус советской разработки с новейшим вооружением и, что очень важно, радиоэлектронное оборудование и цифровые системы — всё это делает «Нахимова» современным и мощным боевым кораблём», — констатировал Стрельбицкий.