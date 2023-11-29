Бесшумное сдерживание: ВМФ России получил новую многоцелевую подлодку «Можайск»

Новая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» передана Военно-морскому флоту РФ. На петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония поднятия военно-морского флага России на субмарине. Подлодки проекта 636.3 отличаются малошумностью и оснащены высокоточным ракетным оружием и мощным торпедным вооружением. Военные эксперты отмечают, что оснащение ВМФ России малозаметными субмаринами с ракетным вооружением особенно актуально на фоне текущей военно-политической ситуации в мире.

«Адмиралтейские верфи» 28 ноября передали Военно-морскому флоту России новую многоцелевую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Можайск». На предприятии прошла торжественная церемония поднятия флага на субмарине, в которой приняли участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, гендиректор «Адмиралтейских верфей» Андрей Веселов и глава ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит.

«В состав военно-морского флота вступает ещё одна боевая единица. Подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, грозным оружием — это носители высокоточного оружия большой дальности, которое показало свою надёжность в борьбе с сирийскими террористами, в борьбе сейчас с неонацистами на Чёрном море», — сказал на церемонии Евменов.

Глубокая модернизация

«Можайск» — это пятая субмарина в серии из шести подлодок, создаваемых для Тихоокеанского флота РФ. «Адмиралтейские верфи» продолжают строительство ПЛ «Якутск». Она, как и «Можайск», была заложена в августе 2021 года.

Контракт на их строительство для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. Ранее в состав флота вошли подлодки «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан» и «Уфа».

Проект 636.3 «Варшавянка» — эволюция советских дизель-электрических подлодок проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка», разработанных в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин». Субмарины предполагалось экспортировать в страны Варшавского договора, отсюда они и получили своё название. В 1990—2000-х годах модификации «Варшавянки» поставлялись в Китай, Алжир и во Вьетнам. Всего же было изготовлено и продано за рубеж около 20 таких подлодок.

«Можайск», как и другие подлодки проекта 636.3, — двухкорпусная, одновальная и одновинтовая дизель-электрическая субмарина. Её длина составляет 73,8 м, подводное водоизмещение — 3950 т. Подлодка может погружаться на глубину до 300 м и развивать скорость до 20 узлов (37 км/ч) под водой и до 17 узлов (31,5 км/ч) на поверхности. Корабль может находиться в автономном режиме до 45 суток.

Эти субмарины предназначены для действий в ближней морской зоне: уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки и охраны коммуникаций.

Подлодки проекта 636.3 оснащены комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр», а также шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Стоит отметить, что в 2015 году именно «Варшавянки» произвели первые в истории российского флота ракетные удары из подводного положения в условиях реальных боевых действий. Тогда подлодка «Ростов-на-Дону» из акватории Средиземного моря нанесла «Калибрами» удар по объектам террористов в Сирии.

Подводная лодка «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка»

РИА Новости

© Александр Гальперин

«Варшавянки» наносили удары крылатыми ракетами и в ходе российской спецоперации на Украине.

Одним из главных преимуществ «Варшавянок» проекта 636.3 является их предельно малая шумность, из-за чего представители военно-морского экспертного сообщества на Западе называют их «чёрные дыры».

Новые российские субмарины неоднократно становились объектами внимания иностранных военно-политических изданий, отмечавших их высокие боевые характеристики. На Западе эти подлодки известны как Kilo (проект 877 «Палтус») и Improved Kilo (проект 636, включая 636.3 «Варшавянка»).

Так, портал Военно-морского института США в августе 2023-го опубликовал обзор этих подлодок под названием «Российская подводная лодка класса Kilo: модернизированная и более смертоносная, чем когда-либо».

В нём отмечалось, что усовершенствованные лодки проекта 636.3 получили улучшенные системы шумоподавления, двигатели и автоматику, а программа их создания — «один из самых успешных военно-морских проектов в современной истории».

Кроме того, свои обзорные материалы «Варшавянкам» регулярно посвящает американский военно-политический журнал The National Interest. Последний из них, «Почему у России появляются всё новые подлодки класса Kilo», называет эти субмарины «лучшими неатомными подводными лодками РФ».

Боевая единица

Передача ВМФ России новой малозаметной подлодки «Можайск» с ударным ракетным вооружением особенно актуальна на фоне военного усиления стран НАТО и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заметил в разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Соединённые Штаты и Великобритания активно сколачивают блок AUKUS. Идёт милитаризация Японии — принято решение о поставках вооружённым силам этой страны 400 крылатых ракет «Томагавк» новейшей модификации. Поэтому в целом конфликтность региона повышается и растут риски, в том числе для Российской Федерации. В этой связи повышение потенциала Тихоокеанского флота, в частности подводных сил, — это важнейшая составляющая нашей реакции на такие тенденции развития военно-политической обстановки в регионе», — подчеркнул эксперт.

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 «Варшавянка»

РИА Новости

© Александр Гальперин

Малая заметность при возможности производить пуски крылатых ракет делает «Можайск» и другие подлодки проекта 636.3 важной боевой единицей, добавил Коротченко.

«Главная отличительная особенность этой субмарины — то, что она является носителем крылатых ракет «Калибр», которые могут применяться в том числе из подводного положения. Сама лодка малошумная и позволяет существенным образом усилить возможности Тихоокеанского флота и его подводных сил. Таких лодок, конечно, надо как минимум 15—20 единиц», — отметил собеседник RT.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии RT также отметил, что «Можайск» благодаря своим характеристикам усилит возможности Тихоокеанского флота РФ.

«Эти подлодки на Западе называют «чёрная дыра». Они отличаются малошумностью, но при этом могут нести различные виды вооружения: от торпедного до крылатых ракет «Калибр». Поэтому огневая мощь подобных подводных лодок очень большая. Самое главное — это то, что шумы, которые подлодка создаёт во время плавания, сопоставимы с естественными шумами моря или океана. Поэтому её обнаружить очень-очень сложно», — подчеркнул эксперт.

Малозаметная подлодка, которая без всплытия может запускать высокоточные крылатые ракеты по надводным и наземным целям, значительно увеличивает боевой потенциал ВМФ России, констатировал Кнутов.

«Это очень важно на фоне усиления в Тихом океане Японии, которая также вводит в строй новые подлодки и корабли и транслирует опасную риторику об исторической принадлежности Курильских островов. Усиление флота в данных условиях просто жизненно необходимо. И не надо забывать о Соединённых Штатах, которые претендуют на целый ряд районов нашего шельфа, на Северный морской путь и многие другие участки Тихоокеанского побережья. Эти лодки как раз и призваны обеспечить защиту наших дальневосточных рубежей», — заключил он.