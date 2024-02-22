Беспилотная доставка: в «Ростехе» рассказали о создании тяжёлого БПЛА для транспортировки грузов

Специалисты ОКБ Сухого протестировали прототип тяжёлого транспортного БПЛА, сообщили в госкорпорации «Ростех». В ходе испытаний проверялись алгоритмы управления и работа систем взлёта, зависания и посадки. Предполагается, что радиус действия аппарата будет достигать 500 км, а грузоподъёмность — 300 кг. Беспилотник предназначен для использования на рынке транспортных услуг. По словам аналитиков, сейчас доставка грузов с помощью автономных роботов — один из главных трендов в сфере разработки БПЛА.

ОКБ Сухого провело испытания прототипа тяжёлого БПЛА вертикального взлёта и посадки, сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Специалисты ОКБ Сухого Объединённой авиастроительной корпорации успешно протестировали прототип тяжёлого беспилотного воздушного судна вертикального взлёта и посадки. В ходе испытаний на комплексном лётном стенде из отечественных комплектующих тестировались алгоритмы управления и работа систем взлёта, зависания и посадки», — говорится на сайте компании.

Успешные лётные испытания системы управления вертикальным взлётом позволяют продолжить работу над проектом и обеспечить возможность функционирования принципиально новой транспортно-логистической системы, добавили в «Ростехе».

Проект находится на этапе испытаний ключевых технологий и базовых технических решений. После завершения этой фазы разработчики планируют перейти к разворачиванию работ по разработке и организации промышленного производства.

Гибридная силовая установка

В материалах госкорпорации новый проект ОКБ обозначается как беспилотная транспортная система внеаэродромного базирования (БТС-ВАБ). Работы над этим аппаратом специалисты ведут в инициативном порядке.

Предполагается, что БТС-ВАБ будет предназначен для использования государственными и частными организациями на рынке транспортных услуг. Аппарат не требует специально подготовленных площадок и аэродромной инфраструктуры для взлёта и посадки. Это позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач, в том числе доставлять грузы различного назначения в труднодоступные населённые пункты, где плохо развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы, отмечают в «Ростехе».

По словам руководителя проекта БТС-ВАБ Евгения Рубцова, разрабатываемый аппарат будет сочетать в себе достоинства вертолётов и самолётов.

«Гибридная силовая установка (беспилотника. — RT) включает электрическую подъёмную силовую установку и поршневой маршевый двигатель. Вертикальные взлёт и посадка выполняются за счёт подъёмных двигателей, размещённых на крыльевых балках. После взлёта в работу вступает бензиновый двигатель. Крыло повышает топливную эффективность, а благодаря возможности вертикального взлёта не требуется постройка дорогостоящей аэродромной инфраструктуры и взлётно-посадочных полос», — рассказал Рубцов.

Из материалов «Ростеха» также следует, что БТС-ВАБ будет полностью автономной машиной, которая сможет выполнять взлёт, полёт по маршруту и посадку без непосредственного участия человека. При этом в госкорпорации подчёркивают, что в случае возникновения экстренной ситуации оператор сможет вмешаться в управление и изменить маршрут БПЛА.

Радиус действия беспилотника (от точки постоянного базирования) должен составить 500 км, а грузоподъёмность будет достигать 300 кг.

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Стоит отметить, что о работах по созданию аппарата со схожими параметрами и с принципом действия в ОКБ Сухого сообщали ещё в 2022 году. Реализация проекта, получившего название «Атлас», осуществлялась в сотрудничестве с Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

Конструкторы отмечали тогда, что скорость «Атласа» составит более 250 км/ч при общей массе аппарата вместе с грузом около 1,5 т. По мнению авторов проекта, использование транспортных БПЛА может снизить себестоимость доставки грузов на 40%.

Генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян полагает, что беспилотники с подобными характеристиками могут пригодиться крупным транспортным компаниям, в том числе «Почте России».

«300 кг полезной нагрузки и расстояние 500—700 км — это очень востребованная ниша перевозок. Важно также, что аппарат может осуществлять вертикальные взлёт и посадку, то есть ему не нужны аэродромы. Так что это интересный, перспективный и смелый проект», — заявил собеседник RT.

По мнению руководителя Международного учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, аппарат грузоподъёмностью 300 кг, помимо транспортировки грузов, мог бы в отдельных случаях также выполнять функции летающего подъёмного крана.

«Есть две основных функции, для которых пригодился бы такой дрон. Первая — это доставка грузов. Вторая — подъём объектов. Ведь фактически это летающий подъёмный кран, который может поднимать тяжести и тем самым помогать при монтаже различных конструкций в труднодоступных районах, куда тяжело доехать технике», — сказал аналитик в комментарии RT.

Принести пользу такие тяжёлые БПЛА могут и в вооружённых силах, добавил специалист.

«Доставка боеприпасов, медикаментов, продуктов питания — всё это мог бы осуществлять подобный дрон. В зоне проведения боевых действий, как правило, есть проблема с дорогами, поэтому доставлять по воздуху грузы — это очень хорошее решение. А в отличие от вертолётов, БПЛА ещё и безопаснее для персонала и дешевле в эксплуатации», — считает Кондратьев.

«Один из трендов в беспилотной сфере»

Как напоминают аналитики, в России уже осуществляется доставка грузов с помощью наземных автономных роботов. В частности, подобный проект реализует компания «Яндекс». Заниматься такой транспортировкой могли бы и автономные летательные аппараты, однако для этого нужны изменения в законодательстве, пояснил Максим Кондратьев.

Робот-доставщик «Яндекса»

РИА Новости

© Максим Богодвид

«Технологически мы готовы к применению БПЛА в этой сфере, но законодательная база пока не позволяет это делать, есть различные правовые препятствия. Например, нет упрощённого порядка заявления об использовании воздушного пространства, нужно подавать план полётов заранее. Не решён вопрос об организации экстренной доставки грузов», — считает эксперт.

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В свою очередь, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что для массового применения таких беспилотников нужно также отладить механизм, позволяющий большому числу БПЛА безопасно использовать воздушное пространство.

«Необходимо будет решить вопрос с созданием беспилотных маршрутов в рамках существующего воздушного движения. Надо сделать так, чтобы не возникало никаких конфликтных ситуаций в воздухе. Это проблемы юридического и технологического порядка», — объяснил специалист в беседе с RT.

Как только будет создана нормативная база и отлажена практика применения транспортных БПЛА, эта сфера начнёт быстро расти, считают аналитики.

«Широкое применение БПЛА в сфере доставки — вполне реалистичная перспектива. Полагаю, что в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» недостатки законодательства будут устранены и эта сфера начнёт активно развиваться», — сказал Максим Кондратьев.

В свою очередь, Эдуард Багдасарян считает, что использование БПЛА для доставки грузов является «одним из главных трендов в беспилотной сфере».