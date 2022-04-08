«Яндекс» заявил, что водители не обязаны уступать дорогу их роботам-доставщикам
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Робот движется со скоростью, сравнимой со скоростью пешеходов. Он переезжает регулируемые перекрёстки согласно сигналу светофора, а нерегулируемые — после того, как убедится в безопасности манёвра, то есть водители не обязаны специально пропускать робота на пешеходном переходе», — заявили в «Яндексе».
Там отметили, что такие роботы самостоятельно планируют безопасный маршрут, видят приближающиеся транспортные средства и пешеходов.
В настоящее время в Москве работает около 50 роботов.
Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радио 1» напомнил о правилах езды на электросамокатах.