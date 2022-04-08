«Яндекс» заявил, что водители не обязаны уступать дорогу их роботам-доставщикам

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что водители не обязаны уступать дорогу автономным роботам-доставщикам на пешеходных переходах.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Робот движется со скоростью, сравнимой со скоростью пешеходов. Он переезжает регулируемые перекрёстки согласно сигналу светофора, а нерегулируемые — после того, как убедится в безопасности манёвра, то есть водители не обязаны специально пропускать робота на пешеходном переходе», — заявили в «Яндексе».

Там отметили, что такие роботы самостоятельно планируют безопасный маршрут, видят приближающиеся транспортные средства и пешеходов.

В настоящее время в Москве работает около 50 роботов.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радио 1» напомнил о правилах езды на электросамокатах.