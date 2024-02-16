Сверхтяжёлый и автономный: как в России развивается проект по созданию подводного дрона «Суррогат-В»

Разрабатываемый в РФ сверхтяжёлый подводный дрон «Суррогат-В» сможет выполнять вместо субмарин функции организации связи и поиска целей, обеспечивая тем самым скрытность российских подлодок, заявили в Объединённой судостроительной корпорации. Кроме того, планируется, что «Суррогат-В» сможет вести ледовую разведку и поиск мин. По словам аналитиков, такие безэкипажные автономные корабли станут будущим флота.

Перспективный подводный дрон «Суррогат-В» («Ведомый») будет обеспечивать скрытность российских подлодок, заявили в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

«Планируется, что «Суррогат-В» будет обеспечивать действия обитаемых подводных лодок, в первую очередь в части сохранения и восстановления их скрытности. «Ведомый» возьмёт на себя выполнение задач, которые могут демаскировать «ведущего» (обитаемую субмарину. — RT): связь, использование активных средств поиска (противника. — RT)», — говорится в Telegram-канале корпорации.

Напомним, «Суррогат-В» разрабатывается специалистами санкт-петербургского центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». Концепт этого дрона демонстрировался на выставке «Армия-2022».

В пресс-службе ОСК отмечают, что «Суррогат-В» разрабатывается в рамках реализации программы по созданию «роботизированной техники». Ранее в компании рассказали о проектах гражданских автономных необитаемых подводных аппаратов «Амулет-2» и «Витязь-Д», предназначенных для исследовательских и спасательных работ.

«Принять удар на себя»

Согласно информации, размещённой на сайте ЦКБ, «Суррогат-В» — это «сверхтяжёлый автономный подводный робот», который предназначен для совместных действий с обитаемыми подводными лодками.

Аппарат является дальнейшим развитием одноимённого имитатора субмарины «Суррогат», проект которого ЦКБ представило в 2021 году. Тогда отмечалось, что при помощи акустики дрон может имитировать «портрет» подводной лодки для обмана противника.

«Совершенствование акустических систем позволяет всё более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для обмана авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе — и стационарных систем», — сообщили тогда в компании.

По словам разработчика, «Суррогат» способен питаться от заряда литийионной батареи, дальность его плавания — до 600 миль (около 1,1 тыс. км). Причём всё это время он может имитировать маневрирование субмарины, в том числе на больших скоростях хода.

Версия «Суррогат-В» обладает таким же водоизмещением, как и имитатор, — около 40 т. Однако дальность плавания аппарата предполагается увеличить до 800 морских миль (около 1,4 тыс. км) за счёт применения новой версии литийионной аккумуляторной батареи. При этом аппарат будет способен заряжаться как на борту корабля-носителя, так и от донных станций. Прорабатывается также версия с энергоустановкой на базе электрохимических генераторов.

Новый «Суррогат» сохранит способность имитировать прикрываемую подлодку. В частности, дрон сможет «увести противника по ложному следу», выполнить отвлекающие манёвры и при необходимости будет готов «принять удар на себя», поясняют в «Рубине».

Однако этим функционал новой версии ограничиваться не будет. Среди новых функций аппарата — возможность работы в качестве «интеллектуального шлюза между подводной лодкой и атмосферой». Эта опция позволит обеспечить субмарине скрытный обмен данными и получение навигационной информации.

«Получив информацию от лодки, аппарат передаёт её на спутник: немедленно, по прошествии заданного времени или после перемещения в заданный район. Таким же образом можно организовать взаимодействие с донными сетевыми системами», — говорится на сайте ЦКБ МТ «Рубин».

Помимо обеспечения скрытного функционирования подлодки, «Суррогат-В» способен вести ледовую разведку в районах со сплошным ледовым покровом и заниматься поиском мин.

«Получение этой информации при помощи робота быстрее и безопаснее, чем при обследовании района бортовыми средствами подлодки. Кроме того, автономность работы «Суррогата-В» позволяет подлодке решать другие задачи, пока робот обследует район», — отмечают разработчики.

По словам аналитиков, функция поиска мин могла бы пригодиться уже сейчас в Чёрном море, где Киев установил немало взрывных устройств.

«Поиск мин — это, несомненно, полезная функция. Минная опасность всегда существует, особенно сейчас в Чёрном море. Ледовая разведка также важна — Россия омывается многими морями с разными характеристиками. Это будет хорошим подспорьем для наших моряков, поможет им выполнять стоящие перед ними задачи», — сказал в комментарии RT капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Кроме того, по данным ЦКБ, «Суррогат-В» будет самостоятельно искать цели на заданных направлениях. Для этого он оснащён бортовыми акустическими антеннами и неакустическими средствами. В отличие от подводной лодки, робот может использовать для поиска противника и нескрытные методы работы, например активную гидроакустику, поскольку его уничтожение из-за малых размеров и манёвренности затруднительно.

«Суррогат-В» также можно использовать в качестве мишени на военно-морских учениях — наличие на борту средств гидроакустического противодействия позволяет имитировать весьма сложные тактические эпизоды. Использование дронов на манёврах позволит не отвлекать от основных задач подводные лодки, снизит риски и стоимость тренировок. При этом реалистичность учений сохранится в полной мере, говорят в «Рубине».

По словам разработчика, имитационные возможности дрона также могут пригодиться при испытании новых средств обнаружения подводных лодок и нового противолодочного оружия.

«Ведомый» для подводной лодки

Как полагают аналитики, в перспективе такие аппараты, как «Суррогат-В», можно будет использовать и для выполнения боевых задач. В частности, Василий Дандыкин считает, что подобные устройства пригодились бы для уничтожения дронов противника.

Автономный необитаемый подводный аппарат сверхмалого класса «Амулет-2»

© АО "ЦКБ МТ "Рубин"

«У врага появляются модификации дронов, которые могут идти под водой. Я думаю, что такие аппараты, как «Суррагат-В», можно было бы задействовать для их уничтожения. Надеюсь, что в скором времени мы увидим такие системы в действии», — говорит специалист.

В свою очередь, историк флота, эксперт по ВМФ России Дмитрий Жаворонков отмечает, что развитие беспилотных систем для флота приобретает всё более важное значение. По его словам, такие аппараты могут перенимать часть функций обычных кораблей.

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«Сейчас и в авиации, и на флоте активно развивается автоматизация, роботизация и безэкипажность. Всё это тесно связано с ростом функционала искусственного интеллекта. Постепенно конструкторы пошли дальше, начав создавать полностью ведомые боевые единицы с различной степенью автономности. «Суррогат-В» — это как раз такой «ведомый» для подводной лодки. При необходимости он сможет принять на себя удар, защитив субмарину, а также вести разведку, противоминную борьбу или, наоборот, разминирование», — сказал эксперт в комментарии RT.

Аналитик не исключил, что у «Суррогата-В» или его аналога могут быть на борту также собственные «мелкие дроны-камикадзе для уничтожения мин».

Подобные безэкипажные системы, считает Дмитрий Жаворонков, во многом являются будущим флота.

«Это наше будущее. И хорошо, что наши конструкторы из КБ «Рубин» и «Малахит» к таким концептам идут. Будем надеяться, что эти концепты в ближайшее время превратятся в готовые изделия, что называется, «в железе». Мы живём фактически в военное время, и отрасль должна соответствовать этим реалиям. Скорость попадания новых изделий на театр военных действий необходимо сокращать», — резюмировал специалист.