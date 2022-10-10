Конструкторское бюро «Рубин» разрабатывает более десяти типов беспилотников для ВМФ России

ЦКБ «Рубин» разрабатывает более десяти типов беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России совместно с Министерством обороны.

Об этом РИА Новости заявил заместитель генерального директора ЦКБ по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.

«Рубин» владеет компетенциями создания подводных беспилотных аппаратов широкого спектра, от малых до больших», — пояснил Баранов.

Отмечается, что на форуме «Армия-2022» конструкторское бюро представило новейший подводный беспилотник «Суррогат-В», который имитирует действия подводной лодки.

В конце сентября Северный флот ВМФ России провёл лётные тактические учения по прикрытию группировок кораблей в Арктике.

Также 15 сентября стало известно, что российский ВМФ получит первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» в 2022 году.