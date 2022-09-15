ВМФ России получит первый корабль с морской версией «Панциря» в 2022 году
Мы надеемся продолжить строительство кораблей проекта 22800 «Каракурт» и на заводе имени Бутомы, и на заводе имени Горького. Надеемся, что будет дальнейшая серия с «Панцирем». В этом году мы будем сдавать первый корабль «Циклон», — цитирует РИА Новости Мистахова.
Он добавил, что зеленодольские строители первыми вооружили корабль ракетами «Уран».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские силы ПВО перехватили за август 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.