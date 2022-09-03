NI: НАТО следует опасаться российских ЗРК «Тор»

Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» способен противостоять новым угрозам со стороны НАТО, поэтому альянсу следует опасаться их, заявил обозреватель The National Interest Чарли Гао.

По его словам, «Тор» более эффективен, чем система ПВО «Панцирь-С1».

Он отметил, что «Тор» способен одновременно перехватывать четыре цели, в том числе ракеты полевой реактивной артиллерии.

Автор добавил, что у ЗРК более маневренные ракеты, чем у «Панциря».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские силы ПВО перехватили за август 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.