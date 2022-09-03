NI: НАТО следует опасаться российских ЗРК «Тор»
- РИА Новости
По его словам, «Тор» более эффективен, чем система ПВО «Панцирь-С1».
Он отметил, что «Тор» способен одновременно перехватывать четыре цели, в том числе ракеты полевой реактивной артиллерии.
Автор добавил, что у ЗРК более маневренные ракеты, чем у «Панциря».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские силы ПВО перехватили за август 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.