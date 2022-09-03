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NI: НАТО следует опасаться российских ЗРК «Тор»

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Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» способен противостоять новым угрозам со стороны НАТО, поэтому альянсу следует опасаться их, заявил обозреватель The National Interest Чарли Гао.
NI: НАТО следует опасаться российских ЗРК «Тор»
  • РИА Новости

По его словам, «Тор» более эффективен, чем система ПВО «Панцирь-С1».

Он отметил, что «Тор» способен одновременно перехватывать четыре цели, в том числе ракеты полевой реактивной артиллерии.

Автор добавил, что у ЗРК более маневренные ракеты, чем у «Панциря».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские силы ПВО перехватили за август 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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