Северный флот провёл учения по прикрытию группировок кораблей в Арктике
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Об этом сообщает REGNUM.
В ходе учения отработаны задачи по обнаружению и перехвату самолётов условного противника.
«Учение проходило в сложных метеорологических условиях над Кольским полуостровом и над Баренцевым морем. Вместе с опытными пилотами в мероприятии приняли участие молодые лётчики. Они выполнили полётные задания на самолётах МиГ-29К и МиГ-29КУБ», — говорится в сообщении Минобороны России.
В Приморском крае экипажи зенитного ракетного соединения провели учения с использованием комплексов «Бук».