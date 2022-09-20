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Северный флот провёл учения по прикрытию группировок кораблей в Арктике

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Северный флот ВМФ России провёл лётные тактические учения по прикрытию группировок кораблей в Арктике.
Северный флот провёл учения по прикрытию группировок кораблей в Арктике
  • © mil.ru

Об этом сообщает REGNUM. 

В ходе учения отработаны задачи по обнаружению и перехвату самолётов условного противника.

«Учение проходило в сложных метеорологических условиях над Кольским полуостровом и над Баренцевым морем. Вместе с опытными пилотами в мероприятии приняли участие молодые лётчики. Они выполнили полётные задания на самолётах МиГ-29К и МиГ-29КУБ», — говорится в сообщении Минобороны России.

В Приморском крае экипажи зенитного ракетного соединения провели учения с использованием комплексов «Бук».

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