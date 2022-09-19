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В Приморском крае провели учения с использованием зенитных ракетных комплексов «Бук»

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В Приморском крае экипажи зенитного ракетного соединения провели учения с использованием комплексов «Бук».
В Приморском крае провели учения с использованием зенитных ракетных комплексов «Бук»
  • РИА Новости

Об этом информирует vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Отмечается, что приоритетной целью проведения данных учений является проверка военнослужащих на способность отразить налёт авиации условного противника на объекты военной структуры.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.

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